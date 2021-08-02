Gölcük Düzağaç Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nurdan Kılıç(83)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nurdan Kılıç’ın cenazesi Düzağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.