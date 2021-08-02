İzmit Malta Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde ikamet eden İzmit Belediyesi NumaratajBölümü emekli müdür yardımcısı Sedat Ağırkaya(65)kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sedat Ağırkaya’nın cenazesi Gülbahçe Kadriye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye mezarlığında toprağa verildi.