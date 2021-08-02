İzmit Yahya Mahallesi Rüzgarlı Sokak adresindeikamet eden ve ticaretle uğraşan emekli Süreyya Mirkelam(89)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmit Arçelik Beko Yetkili servisi sahibi Cemil Mirkelam ile birlikte 2 çocuk babası olan ve Mirkelam Hukuk Bürosunun sahibi Avukat Gül Esen Mirkelam’ın kayınpederi Süreyya Mirkelam’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.