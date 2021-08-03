Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Burhanettin Öztürk(69)beyin kanamasından nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Burhanettin Öztürk’ün cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.