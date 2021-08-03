Kartepe Çepni Mahallesi Fazilet Sokak adresinde ikamet eden Eda Öngel(74) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Eda Öngel’in cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanMerkez Mezarlığında toprağa verildi.