İzmit Bekirdere Başaran Caddesi adresinde ikamet eden müteahhitHidayet Yazıcı(76)Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hidayet Yazıcı’nın cenazesi Bekirdere Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.