Derince Çınarlı Mahallesi Kasımpatı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Levent Yıldıran(49) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Levent Yıldıran’ın cenazesi Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanŞehitlik Mezarlığında toprağa verildi.