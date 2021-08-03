Gölcük İpek Yolu Mahallesi 664. Sokak adresinde ikamet eden esnaf Saffet Çelik’in eşi Meryem Çelik(66)böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meryem Çelik’in cenazesi FerhadiyeCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanYeni Ferhadiye Mezarlığında toprağa verildi.