Derince Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak adresinde ikamet edenTüpraş’tan emekli Sait Kaya(56) ALSnedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Sait Kaya’nın cenazesi Körfez Cemevinden alınarak Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.