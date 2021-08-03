Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi 2001. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Abdurrahman Hoşbaşak’ın eşi Yadigar Hoşbaşak(82)kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan YadigarHoşbaşak’ın cenazesi Halıdere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanMerkez Mezarlığında toprağa verildi.