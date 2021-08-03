Kartepe Dumlupınar Mahallesi Onurlu Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Yaşar Semeci(65)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yaşar Semerci’nin cenazesi Dumlupınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKöseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.