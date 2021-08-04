Kartepe Maşukiye Mustafa Kemal Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Harun Turan(73)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Harun Turan’ın cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.