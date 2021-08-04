İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden DMO’dan emekli Ömer Günister’in eşi Hatice Günister(71)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Günister’in cenazesi Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.