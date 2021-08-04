Hatice Günister
İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden DMO’dan emekli Ömer Günister’in eşi Hatice Günister(71)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Günister’in cenazesi Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.