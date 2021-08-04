İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak adresinde ikamet eden tersaneden emekli Ali Çoban’ın eşi Melihat Çoban(49) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Melihtat Çoban’ın cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçeören Mezarlığında toprağa verildi.