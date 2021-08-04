Gölcük Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Nazır Yılmaz’ın eşiMüşerref Yılmaz(70)kalp ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Müşerref Yılmaz’ın cenazesi Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.