İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli Mehmet Ali Ercenik’in eşi Neriman Ercenik(89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Neriman Erçelik’in cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.