Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Oğuz Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Yaşar Çakır(69)akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Çakır’ın cenazesi Uzunbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.