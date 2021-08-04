İzmit Sanayi Mahallesi Lalezar Sokak adresinde ikamet edenUlaş Mobilyanın sahibi Selahattin Ulaş’ın eşi Zeytun Ulaş(69) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Zeytun Ulaş’ın cenazesi Eyüp Sultan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.