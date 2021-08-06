İzmit 28 Haziran Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Şehiriçi 5 Nolu Kooperatif üyelerinden Mehmet Doğuş (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Doğuş’un cenazesi Mevlana Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mezarlığında toprağa verildi.