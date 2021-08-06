İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Salim Maden’in eşi Muazzez Maden (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Muazzez Maden’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.