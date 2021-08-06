İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak adresinde ikamet eden merhum Kore Gazisi İbrahim Ay’ın eşi Sıdıka Ay (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Sıdıka Ay’ın cenazesi Durhasan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.