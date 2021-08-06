Kartepe Şirinsulhiye Mahallesinde ikamet eden Uzer Makinede İdari İşler şefi Tarık Uzun (44) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Tarık Uzun’un cenazesi Kartepe Şirinsulhiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinsulhiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.