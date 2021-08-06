İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden Petkim’den emekli Alaettin Aslan’ın eşi Saime Aslan (70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Saime Aslan’ın cenazesi Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.