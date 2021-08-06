Saime Aslan
İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden Petkim’den emekli Alaettin Aslan’ın eşi Saime Aslan (70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Saime Aslan’ın cenazesi Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Emirhan Mahallesinde ikamet eden Petkim’den emekli Alaettin Aslan’ın eşi Saime Aslan (70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Saime Aslan’ın cenazesi Hasanoğlu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.