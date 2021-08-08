Körfez Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Caddesinde ikamet eden emekli Bilal Göktepe (59) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Bilal Göktepe'nin cenazeesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.