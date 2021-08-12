Gölcük Ulaşlı Yalı Mahallesinde ikamet edenÇaykur’dan emekliDursun Ali Karaca(87) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Dursun Ali Karaca’nın cenazesi Ulaşlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.