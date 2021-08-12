Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde ikamet eden yurt dışından emekli Hasan İnceoğlu’nun eşi Emine İnceoğlu(75)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine İnceoğlu’nun cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanİhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.