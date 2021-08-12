İzmit Hacıhasan Mahallesi Gürsoy Sokak adresinde ikamet eden emekli sütçü Eşref Altınbaş(91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Eşref Altınaş’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.