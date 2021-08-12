Kartepe Arslanbey Mahallesi Gökkuşağı Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hamit Oskan’ın eşi Sabahat Oskan(70)karaciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sebahat Oskan’ın cenazesi Arslanbey Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanArslanbey Mezarlığında toprağa verildi.