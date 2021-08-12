İzmit Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Ömer Aydoğdu(88)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ömer Aydoğdu’nun cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanAsri Mezarlıkta toprağa verildi.