Derince Yavuz Sultan Mahallesi Kenger Sokak adresinde ikamet eden Tetik Lojistikten emekli Erhan Demirkıran(72)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erhan Demirkıran’nın cenazesi Yıldırım Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.