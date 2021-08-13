Kartepe Emekevler Mahallesi Neşe Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Turan Işık’ın eşi Hilal Işık(76)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. İYİ Parti Kartepe Meclis üyesi Kubilay Işık ile birlikte 2 çocuk annesi olan Hilal Işık’ın cenazesi Uzunbey Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.