İzmit Topçular Mahallesi Numan Sokak Metlayf Sitesi’nde ikamet eden, eski esnaflardan merhum Muharrem ve Ayşe Suna çiftinin 3 çocuğundan biri, bedensel ve zihinsel engelli Derya Suna(28)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.Suna’nın cenazesi öğle namazında Yeşilova Merkez Camii’nden alınarak Yeşilova Mezarlığı’nda toprağa verildi.