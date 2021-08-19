İzmit Kemal Paşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta ikamet eden, Petrol Ofisi’nden emekli, 2 çocuk babası Kazım Mısır(86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Mısır’ın cenazesi öğle namazında Bahçecik Merkez Camii’nden alınarak Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.