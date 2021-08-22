İzmit Sanayi Mahallesi Seyitoğlu Sokak üzerinde ikamet eden Sabahattin Ayer(51) böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Malulen emekli ve 3 çocuk babası Sabahattin Ayer'in cenazesi Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.