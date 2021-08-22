Gebze Mevlana Mahallesi 887 Sokak üzerinde ikamet eden Neriman Marzioğlu (83) alzheimer sebebiyle hayatını kaybetti. Almanya'da gazetecilikden emekli olan merhum Şevket Marzioğlu'nun eşi ve 6 çocuk annesi Neriman Marzioğlu'nun cenazesi Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi .