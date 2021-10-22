Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Osman Macit’in eşi Rahime Macit (71) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Rahime Macit’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.