İzmit Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Tahir Başaran (54) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Tahir Başaran’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.