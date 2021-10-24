Kartepe Emekevler Çamlık Mahallesi Saklı Sokakta ikamet eden birçok fabrikada işçi olarak çalışan Osman Sivrioğlu koronavirüs nedeniyle (65) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Sivrioğlu’nun cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.