Başiskele Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi Kirazlı Kent Konutlarında ikamet eden memuriyetten emekli Halil İbrahim Gül’ün eşi Hayriye Gül Çavuşoğlu (56) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hayriye Gül Çavuşoğlu’nun cenazesi Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.