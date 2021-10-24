Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1530.Sokak adresinde ikamet eden Celal Aydoğan (77) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Celal Aydoğan’ın cenazesi Balçık Mezarlığında toprağa verildi.