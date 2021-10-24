İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Arif Irkan (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Tüpraş çalışan ve Kulespor’un efsane futbolcularından Şaban Esen’in kayınpederi ve 1 çocuk babası olan Arif Irkan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.