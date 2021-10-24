İzmit Yeşilova Mahallesi Zirve Sokakta ikamet eden emekli Astsubay merhum Çetin Ergün’ün eşi Gülsever Ergün (87) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülsever Ergün’ün cenazesi Boğaziçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.