İzmit Yenişehir Mahallesi Aşiyan Sokakta ikamet eden Kartonsan emeklisi Hayrettin Portakal (83) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Portakal’ın cenazesi Eseler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eseler Mezarlığında toprağa verildi.