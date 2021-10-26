Kartepe Maşukiye Mahallesi Alabalık Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Rahman Çakır(61) kanser nedeniyle vefat etti. Bekar olan Rahman Çakır’ın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.