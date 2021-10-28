Çayırova Akse Mahallesi 476. Sokak'ta ikamet eden Esmer Ulaş (82) koronavirüs sebebiyle vefat etti. SGK emeklisi merhum Mehmet Nazif Ulaş'ın eşi ve 6 çocuk annesi olan Esmer Ulaş'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Akse Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.