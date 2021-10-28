İzmit Ambarcı Mahallesi Budaklar Mevkii Küme Evleri ikamet eden Hatice Karagöz(73) felç sebebiyle vefat etti. Emekli çiftçi İbrahim Karagöz'ün eşi ve 3 çocuk annesi olan Hatice Karagöz cenazesi öğlen namazına müteakip Ambarcı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda toprağa verildi.