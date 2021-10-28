İzmit Karabaş Mahallesi Müneccim Arif Sokak adresinde ikamet eden Ferhan Ocaktar (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ferhan Ocaktar'ın cenazesi Bağçeşme Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.