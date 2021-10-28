İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Sami Gündinç’in eşi Habibe Gündinç (77) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Habibe Gündinç’in cenazesi öğle namazında Evliya Çelebi Camiinden alınarak İnebeyli Mezarlığında toprağa verildi.