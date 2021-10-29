İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden, serbest işçi olarak çalışan evli 2 çocuk babası Burak Bozkurt(32)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Mimar Sinan Camiinden alınarak Tekkeköy Mezarlığında toprağa verildi.