Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çenedağ Caddesinde ikamet edenPetkim'den emekli İsmail Demikol'un eşi Fatma Demirkol(71) beyin kanamasınedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Fatma Demirkol'un cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.